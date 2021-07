Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland bietet Rewe mit Paymenttools neben dem digitalen und stationären Einkauf von Lebensmitteln und Reisen zukünftig auch die komplette Abwicklung des Bezahlvorgangs im stationären und digitalen Einkauf aus einer Hand. Bereits seit neun Jahren betreiben die Kölner ein eigenes Bezahlnetzwerk.

„Mit der Gründung von Paymenttools begleiten wir nun sämtliche Stationen der Omnichannel-Customer-Journey. Als einziger Lebensmittelhändler in Deutschland verfügen wir damit über ein komplettes Ökosystem von der Bestellung über die Lieferung bis hin zum Bezahlen. Paymenttools ist ein wichtiger Schritt im Hinblick auf unsere Diversifizierungsstrategie“, so Jan Kunath (Foto), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Rewe Group. In den kommenden Jahren werde man das Payment-Service-Portfolio weiter ausbauen. „Mit jährlich annähernd einer Milliarde Transaktionen ist die Rewe Group schon heute einer der größten Girocard-Netzbetreiber in Deutschland. Da ist es nur konsequent auch weitere Bezahlvorgänge bei uns zu bündeln“, ergänzt Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen.