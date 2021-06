Seit 2008 nimmt Globus bereits am Audit teil und ist somit das einzige deutsche Handelsunternehmen, welches bereits seit 13 Jahren in der Fläche ausgezeichnet wird. Das Zertifikat "audit berufundfamilie" ist einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen. Das Audit erfasst den Status quo der angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt dafür, dass Familienbewusstsein in der Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium das Zertifikat zum audit berufundfamilie. Seit der Einführung des Audits im Jahr 1998 wurden über 1.700 Arbeitgeber mit dem Zertifikat ausgezeichnet.