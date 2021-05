Ab sofort verkaufen Rewe und Penny in ihren Märkten die „Very Fair“-Schokolade. Mit der Tafelschokolade unterstützt der Handelskonzern die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Bauernfamilien in Ghana.

Der Kakao stammt aus einem Projekt mit der Kooperative „Fanteakwa“ in Ghana, die Lieferkette sei vollständig rückverfolgbar, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Die Kakaobauernfamilien erhalten neben den Fairtrade-Prämien und -Mindestpreisen einen monetären Aufschlag in Form des sogenannten Fairtrade Living Income Differentials. Dieser von Fairtrade berechnete Preiszuschlag entspricht in der aktuellen Erntesaison rund 15 Prozent pro Tonne Kakao.

Die „Very Fair“-Schokolade ist in den Sorten Vollmilch & Salted Caramel, Zartbitter & Mandel sowie Darkmilk & Brownie bald in allen bundesweit rund 5.800 Rewe- und Penny-Märkten erhältlich. Ein QR-Code auf den Produkten bietet mehr Informationen zum Projekt in Ghana.