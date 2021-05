Innerhalb von nur zwei Wochen wurden die ehemaligen real-Markthallen in Krefeld und Braunschweig umgebaut. Entstanden sind großzügige und moderne Märkte mit Fokus auf Frische und Eigenproduktion. Produziert werde zukünftig direkt vor Ort in der Bäckerei, Metzgerei, Sushi-Bar und an den Frischetheken sowie in der Küche der neuen Globus-Restaurants. Die Gastronomie soll eröffnet werden, sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlauben, heißt es.