Ratio-Märkte: Umbau zu Edeka Foodservice

Die beiden Ratio-Märkte gehören bereits seit Anfang des Jahres zur Edeka Foodservice Stiftung & Co. KG, dem Großhändler für das Gastgewerbe aus dem Edeka-Verbund. Der Markt in Bochum wurde bereits 1957 eröffnet und ist nach eigenen Angaben der älteste C+C-Markt Deutschlands, mit einer Verkaufsfläche von 10.000 Quadratmetern. In Bielefeld bietet Ratio seit 1972 auf 8.000 Quadratmetern seine Ware an.

Die neuen Edeka- Foodservice-Märkte laden „mit einem frischen, modernen Marktkonzept und viel Liebe zum Detail“ zum Einkaufen ein, insbesondere Gewerbetreibende aus den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und dem spezialisierten Handel.