Aldi Süd: Neue Online-Services

Über die neue Internetseite können Kunden nun erfahren, in welchen Filialen Aktionsartikel noch erhältlich sind. Eine solche Verfügbarkeitsabfrage, die in der App schon zu den meist genutzten Funktionen zählt, war für die Website ein häufig geäußerter Kundenwunsch, dem Aldi Süd nun nachkommt. Auf der neuen Website sowie in der App können Nutzer zudem ein Kundenkonto anlegen und darin ihre persönlichen Interessen hinterlegen. Darüber hinaus stehen mehr Kategorien und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, so dass die angezeigten Inhalte noch besser auf die Wünsche des Nutzers zugeschnitten werden. Zahlreiche Rezepte, kreative Ideen und Informationen aus verschiedenen Themengebieten wie Ernährung und Kochen bieten so individuelle Inspiration.

Mit der Suchfunktion finden Kunden auf der Website und in der App schnell und einfach Inhalte wie Ratgeber, Produktinfos und Rezepte. Lieblingsprodukte können einfach per Klick in der Funktion „Meine Liste“ gespeichert werden. Auch favorisierte Rezepte lassen sich speichern und die Zutaten auf eine praktische Einkaufsliste setzen. Neu ist auch, dass Kunden Produkte und Rezepte bewerten, mit Rezensionen versehen und mit anderen teilen können. Damit helfen sie anderen Kunden dabei, diese besser einzuschätzen.