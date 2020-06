Landgard: Geschäftsführung verstärkt

Johannes von Eerde (Foto, r.) und Dr. Svea Pacyna-Schürheck (Foto) sind in die Landgard-Geschäftsführung berufen worden. Von Eerde ist ab sofort Geschäftsführer der Landgard West Obst & Gemüse GmbH; Pacyna-Schürheck ist in die Geschäftsführung der Erzeugerorganisation Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG eingestiegen.