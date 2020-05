Das Beste zum Wochenende: Das sind gute Nachrichten

Anzeige

1. Trennwände gegen das Corona-Virus

Ab 22. Mai dürfen auch Gastronomiebetriebe wieder öffnen. Sicherheitsmaßnahmen müssen trotzdem eingehalten werden! Für alle, die eine Plexiglasscheibe nicht hübsch genug finden, bietet die Messebauerin Evelyne Klingelhoeffer Bogusch aus Willich eine andere Lösung an. Sie produziert mobile Corona-Schutzwände in schicken Farben. Weitere Alternativen? Ein Amsterdamer Restaurant plant, Gäste in Gewächshäuschen zu bedienen.

2. Zufriedene Kunden

Alnatura ist Deutschlands Supermarkt mit den zufriedensten Kunden. Eine Inhaltsanalyse von über 50.000 Nutzerkommentaren im Internet durch die Brandmeyer Markenberatung und das Webanalyse-Unternehmen Insius zeigt, dass keine andere große deutsche Supermarkt-Marke positiver im Netz besprochen wird. Den zweiten Platz erreicht Edeka.

3. Kiwis für Krankenhäuser

Erst Alkohol für Desinfektionsmittel, jetzt Obst für gesunde Mitarbeiter: Es wird weiter fleißig gespendet. Edeka verteilt zum Beispiel 250.000 Kiwis an Krankenhäuser und Versorgungseinrichtungen. Warum nicht?

4. Nachhaltigkeit ist Profit für alle

English Tea Shop hat den renommierten „Queen’s Award for Enterprise“ in der Kategorie „Nachhaltige Entwicklung“ gewonnen. Das Besondere: Alle profitieren, vom Teepflücker bis zum Einzelhandel. Klingt nicht wirklich neu, aber gut!