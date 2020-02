Metro: Real-Verkauf ist fix

Die Metro ist ihr Sorgenkind los. Der Düsseldorfer Handelskonzern hat den Verkauf von Real an den Finanzinvestor SCP besiegelt. Damit droht der Supermarktkette die Zerschlagung.

SCP übernimmt die 276 Real-Märkte, die 34.000 Beschäftigten, 80 Immobilien und den Online-Shop real.de. Metro erwartet der eigenen Mitteilung zufolge einen Netto-Mittelzufluss in Höhe von 0,3 Milliarden Euro. SCP kündigte an, dass der Großteil der heutigen Real-Märkte an andere Einzelhändler verkauft oder aufgeteilt werden soll. Ein Kern von etwa 50 Real-Märkten werde für 24 Monate unter der Marke Real weitergeführt. Bisher geht SCP der Mitteilung zufolge davon aus, dass etwa 30 Standorte geschlossen werden. Zudem plane der Finanzinvestor, das Digitalgeschäft von Real weiterzuverkaufen.

Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Aufsichtsgremiums der russischen Sistema PJSFC, die die Finanzierung der Übernahme sicherstellt. Sistema teilte mit, dass man dafür bis zu 263 Millionen Euro zur Verfügung stelle.