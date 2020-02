Aldi Süd: Testet Kochboxen

Aldi Süd führt testweise Kochboxen in seinen Filialen ein. Zum Start können die Kunden zwischen drei verschiedenen Gerichten wählen.

Die Kochboxen sind im Obst- & Gemüse-Regal zu finden. Ausnahmen bilden gekühlte Produkte wie Fleisch oder Milch. Zur Einführung kostet eine Box in der Aktionswoche vom 24. bis 28. Februar 3,33 Euro, danach 4,49 Euro. Zunächst sind Kochboxen für die Zubereitung von grünem Curry mit Kokosmilch, einer Tomaten-Paprikasuppe und Lasagne erhältlich. Danach wechseln die Gerichte monatlich. Zu jedem Gericht bietet Aldi Süd eine Kochanleitung per Video an. Der Test soll vier Monate lang dauern.