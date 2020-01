HDE: Innenstadthändler in Gefahr

Die Umsätze im Einzelhandel in Deutschland werden 2020 das elfte Jahr in Folge wachsen. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE, Foto) prognostiziert im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,5 Prozent. Wachstumstreiber bleibt der Online-Handel. Mittelständische Innenstadthändler geraten zunehmend in Schieflage. 39.000 Handelsstandorte mussten bereits schließen.