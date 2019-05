Amazon: Größter Investor bei Deliveroo

Amazon ist der größte Investor in Deliveroos Series-G-Finanzierungsrunde. Deliveroo sammelt darin insgesamt 575 Millionen Dollar ein. Beteiligt sind Amazon und die bisherigen Investoren T Rowe Price, Fidelity Management and Research Company und Greenoaks. Somit hat Deliveroo bisher insgesamt 1,53 Milliarden Dollar eingesammelt.

Anzeige

Mit dieser Finanzierung wird Deliveroo seinen erstklassigen Service weiter ausbauen – und den Kunden das Essen bringen, das sie wollen, wann und wo immer sie es haben möchten. Dies bietet den Fahrern noch mehr Auftragsmöglichkeiten und wird den Restaurants helfen, ihr Geschäft weiter auszubauen, indem sie neue Kunden erreichen. „Wir sind beeindruckt von Deliveroos Ansatz und dem Engagement, Kunden eine ständig wachsende Auswahl an tollen Restaurants und bequemen Liefermöglichkeiten zu bieten“, sagt Doug Gurr, Amazon UK Country Manager.

Deliveroo wird stark in die Erweiterung des Tech-Teams des Unternehmens am britischen Hauptsitz investieren und weiter expandieren, um neue Kunden zu gewinnen und innovative Ansätze zu verfolgen, wie beispielsweise die auf die reine Auslieferung fokussierten Küchen der sogenannten „Editions”. Außerdem kommen neue Formate hinzu, die den Restaurants helfen werden, zu niedrigeren Kosten und mit geringerem Risiko in neue Gebiete zu expandieren und den lokalen Stadtteilen mehr Auswahl zu bieten.

Deliveroo arbeitet mit über 80.000 der beliebtesten Restaurants und über 60.000 Fahrern zusammen, um das beste Erlebnis der Welt für Essenslieferungen zu bieten. Der Firmenhauptsitz befindet sich in London und das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Deliveroo ist in über 500 Städten in 14 Ländern tätig, darunter Australien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Italien, Irland, Niederlande, Singapur, Spanien, Taiwan, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und Großbritannien.