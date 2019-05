Hochland-Gruppe: Russland trägt zum Wachstum bei

Die Hochland Gruppe konnte ihren Absatz im vergangenen Geschäftsjahr um vier Prozent steigern. Dieses Wachstum kommt hauptsächlich aus dem Geschäftsfeld Food Service, wobei die Töchter-Unternehmen in Russland und den USA den Hauptanteil an der Entwicklung einnehmen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich leicht um 3,4 Prozent. Die Umsatzrendite der Gruppe lag mit 4,4 Prozent auf Vorjahresniveau. Die Marktinvestitionen beliefen sich auf fast 39 Millionen Euro, 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Beim Markenwachstum lag Russland an der Spitze. In Deutschland hingegen dämpften Preiserhöhungen den Abverkauf. Es kam zu Absatzeinbußen, vor allem im ersten Halbjahr. Zum Jahresstart 2019 sei man aber wieder auf einem Wachstumskurs und die Nummer Zwei im Markt. In Russland, Rumänien und Polen ist Hochland hingegen weiterhin Marktführer bei Käse.