Penny: Mehrwegbeutel für Obst und Gemüse

Ab heute werden in rund 2.200 Penny-Filialen Mehrweg-Netze zum Verpacken von losem Obst und Gemüse verkauft. In den nächsten 20 Wochen wird getestet, welche Variante an Mehrweg-Frischenetzen die Kunden bevorzugen. In den Regionen Nord und Ost sind in diesem Zeitraum Mehrwegnetze aus Polyester gelistet. In den Regionen West, Südwest und Süd können Kunden Mehrwegbeutel aus ökologischer Baumwolle kaufen. Die von den Kunden bevorzugte Variante wird dauerhaft ins Sortiment aufgenommen.