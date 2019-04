Lidl: Vorstand geht

Anzeige

Nur gut zwei Jahre nach der Übernahme des Chefpostens bei Lidl habe sich Hojer entschlossen, sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederzulegen und die Unternehmensgruppe mit sofortiger Wirkung zu verlassen, teilte das Unternehmen mit. Der Manager selbst betonte, die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, „aber für mich ist es an der Zeit, meine familiäre und berufliche Zukunft neu auszurichten“. Die Führung des Discounters wird bis zur Entscheidung über die endgültige Nachfolge der stellvertretende Einkaufs-Vorstand Ignazio Paternó übernehmen. Hojer hatte erst im Frühjahr 2017 die Leitung von Lidl übernommen, als sein Vorgänger Sven Seidel das Unternehmen nach rund drei Jahren an der Spitze wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Geschäftsausrichtung verließ. Hojers Abgang fällt in eine Zeit erheblicher personeller Veränderungen in der gesamten Schwarz-Gruppe. Erst im vergangenen Monat hatte Kaufland-Chef Kaudewitz überraschend seinen Rücktritt erklärt. Seine Aufgaben hatte vorübergehend Gehrig selbst übernommen. Auch die Führungsstruktur der Schwarz-Gruppe selbst wurde im März umgebaut.