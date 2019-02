MSC: Kein Siegel für Makrele

Die Makrele hat das blaue MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei verloren. Das teilte das Marine Stewardship Council als Siegelvergeber, in Berlin mit. Laut Daten des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) sei der Makrelenbestand im Nordostatlantik unter seine nachhaltige Mindestbestandsgröße gefallen.

Gleichzeitig hätten die Makrelenfischer in den vergangenen Jahren weder ihre Fangmengen auf das wissenschaftlich empfohlene Maß gesenkt, noch sich auf gemeinsame, staatenübergreifende Bewirtschaftungsregeln für den Bestand geeinigt. Die Makrele ist mit 10.000 Tonnen und einem Marktanteil von 1,1 Prozent kein Hauptprodukt auf dem deutschen Markt und wird oft als Räucherfisch oder Konserve verkauft. Die Verbraucher in Deutschland werden den Entzug des Öko-Siegels zunächst nicht bemerken, da noch ausreichend Ware vorhanden sei. Sollte jedoch das Siegel dauerhaft entzogen bleiben, könnte die Makrele ihren Platz im Lebensmittel-Einzelhandel einbüßen, hieß es beim Fisch-Informationszentrum (FIZ) in Hamburg.