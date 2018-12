Tegut :Expandiert nach München

12.12.2018 Lebensmittel Praxis

Tegut will in Bayern auch außerhalb Frankens Fuß fassen: Der Lebensmittelhändler aus Fulda plant, in der zweiten Jahreshälfte 2022 seinen ersten Markt in München zu eröffnen.

Anzeige

Der 2.700 Quadratmeter große Markt wird sich im Südosten Münchens im Einkaufszentrum Perlach Plaza am Hanns-Seidel-Platz befinden. Der Komplex, der sich noch im Bau befindet, soll auf insgesamt 30.000 Quadratmetern außer Einzelhandelsflächen auch Mietwohnungen, Studentenapartments, Gastronomie und ein Hotel beinhalten.