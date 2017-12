Edeka:Interesse an Albi

12.12.2017 Lebensmittel Praxis

Edeka will den Fruchtsafthersteller Albi mit Sitz in Berghülen bei Ulm übernehmen. Das hat das Bundeskartellamt auf seiner Liste der laufenden Verfahren veröffentlicht. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» darüber berichtet.

Albi rangiert mit rund 93 Mio. Abfüllungen auf Platz sieben der Saftproduzenten in Deutschland. Die Produkte sind im gesamten deutschen Lebensmittelhandel vertreten, darunter auch Handelsmarken. Edeka hat bereits eine Saftproduktion (Sonnländer) in Mecklenburg –Vorpommern im Portfolio mit eigenen Plantagen und einem Fruchtpresswerk in Polen. Ziel der Beteiligungen ist, die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu verringern.