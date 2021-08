Kaffee/Tee JDE Peets optimistisch für 2021

Der börsennotierte Kaffee- und Teehersteller Jacobs Douwe Egberts Peet's (JDE Peet's) mit Sitz in Amsterdam meldet ein Umsatzwachstum von 4,2 Prozent, hervorgerufen durch den verstärkten Konsum zu Hause (plus 4,9 Prozent) and befeuert durch Einzelportionen und Bohnenkaffee mit zweistelligem Wachstum. Auch der E-Commerce stieg im In-Home-Konsum um 30 Prozent.