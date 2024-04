Eine europaweite Umfrage zeigt, dass das Ansehen von Lebensmittelverpackungen aus Weißblech gestiegen ist. In Deutschland wird die Dose besonders geschätzt, vor allem wegen ihrer praktischen Vorteile im Alltag. Rund jeder Dritte in Europa hält Lebensmittel in Dosen heute für praktischer als noch vor wenigen Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen Norstat im Auftrag des Weißblechherstellers Thyssenkrupp Rasselstein in sieben europäischen Ländern durchgeführt hat, darunter auch Deutschland. Hier gab fast jeder vierte (23 Prozent) der Befragten an, die Dose sei heute aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken, mehr als in jedem anderen teilnehmenden Land.

In Deutschland legen Konsumenten großen Wert auf die Lagerfähigkeit von Lebensmitteln in Dosen. 65 Prozent der deutschen Befragten finden diesen Aspekt heute wichtiger als früher, was über dem europäischen Durchschnitt von 54 Prozent liegt. Der Trend zum Anlegen von Vorräten hat in den letzten Jahren zugenommen, wobei 36 Prozent der Deutschen mehr Lebensmittel lagern als zuvor. Für 26 Prozent der Deutschen sind Konservendosen ideal für spontanes Kochen. Die Produkte sind oft vorgegart und erfordern weniger Energieaufwand bei Lagerung und Zubereitung, da sie ungekühlt gelagert und einfach erwärmt werden können.

Die Wahrnehmung der Umweltverträglichkeit und der Recyclingfähigkeit von Weißblechdosen hat sich verbessert. 16 Prozent der Europäer nehmen den Aspekt der Recyclingfähigkeit stärker wahr als zuvor. In Deutschland wählt rund jeder achte bewusst Lebensmittel nach der Art der Verpackung, insbesondere Weißblech, aus. Die Umfrage spiegelt auch die Auswirkungen von Krisen wie gestörten Lieferketten und Inflation auf das Einkaufsverhalten wider. Mehr als die Hälfte der europäischen Befragten achtet verstärkt auf Preise, und ein Viertel kauft weniger spontan ein. Die zunehmende Beliebtheit von Weißblechverpackungen in Europa, angeführt von Deutschland, spiegelt nach Aussagen der Marktforscher einen Wandel in den Verbraucherpräferenzen wider, der durch praktische Vorteile und eine stärkere Umweltbewusstheit angetrieben werde.