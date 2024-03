Außerdem bietet Wolt mit dem so genannten Wolt for Work einen Service für Gelsenkirchener Firmen. Diese können ihren Mitarbeitern unter anderem bezuschusste Bestellungen ermöglichen und sich gemeinsame Mittagessen ins Büro oder direkt ins Home-Office liefern lassen.

Auf dem selbst erklärten Weg zum Alleslieferer will Wolt sein Angebot in den kommenden Monaten weiter ausbauen, teilt das Unternehmen mit. Wolt ist inzwischen in rund 50 Städten in Deutschland vertreten, weltweit in mehr als 500 Städten in mehr als 25 Ländern.