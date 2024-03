In der Schweiz Zweites legales Cannabis-Fachgeschäft Europas

In Liestal, Hauptort des Kantons Basellandschaft in der Schweiz, wurde das in dieser Form zweite legale Cannabis-Fachgeschäft Europas eröffnet. Neben der ersten Verkaufsstelle in der Gemeinde Allschwil können Interessierte auch im weiter südöstlich gelegenen Liestal Teil des Pilotversuchs „Grashaus Projects“ zum kontrollierten Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken werden.