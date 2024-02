Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine Geschäfte in Südostasien nun doch behalten. Gespräche mit einem potenziellen Käufer seien abgebrochen worden. Das teilt der Konzern mit.

Geschäfte in Asien

Anleger zeigten sich enttäuscht. Zum Start brach der Kurs der Aktie am Donnerstagmorgen um rund neun Prozent ein. Wer genau der potenzielle Käufer war, blieb bis zuletzt unklar. Das Unternehmen will grundsätzlich für Gespräche offen bleiben.

Delivery Hero betreibt Foodpanda in Singapur, Malaysia, Thailand, Kambodscha, Myanmar, Laos und in den Philippinen. Zwar ist Asien gemessen am Umsatz das mit Abstand wichtigste Segment von Delivery Hero. Allerdings hinkt das Wachstum deutlich hinter dem der anderen Regionen hinterher.