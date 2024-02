Danach stammt schon heute fast die Hälfte des Frischfleischs in den Filialen des Discounters aus den Haltungsformen 3 und 4, und zwar in den Bundesländern Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Dort ist die Nachfrage nach diesem Fleisch laut Adou besonders groß. Zudem kündigt sie an, dass ab März 2024 das gesamte Putenfrischfleisch aus den höheren Haltungsformen stammen soll. Damit erreiche man das Ziel für die komplette Tierart sechs Jahre vor dem selbst gesetzten Datum. Bei Trinkmilch habe man die eigenen Ziele bereits übertroffen, das komplette Sortiment stammt laut Adou sowohl aus den Haltungsformen 3 und 4 als auch aus Deutschland. Sie bekräftigte die Ziele des Unternehmens, bis 2023 das gesamte Frischfleisch- und Trinkmilchsortiment sowie die gekühlten Fleisch- und Wurstwaren auf die tiergerechteren Haltungsformen 3 und 4 umzustellen.