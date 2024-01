Seit 2019 leitete Dr. Frank Claassen als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finance, Legal, IT, Supply Chain Management (SCM) und Global Business Services (GBS) bei der DMK Group. Der 59-jährige Claassen verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung zum Jahresbeginn. Wie DMK bekannt gibt, verlässt der Chief Financial Officer das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen. Für die Nachbesetzung hat der Aufsichtsrat der Gruppe bereits einen entsprechenden Suchprozess eingeleitet.