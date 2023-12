Rossmann Keine zusätzlichen Öffnungszeiten an Feiertagen

In der Diskussion um mögliche Ausnahmeregelungen bei den Öffnungszeiten an Weihnachten und Silvester hat der Drogeriemarkt jetzt eine klare Position bezogen. Mit Rücksicht auf die Mitarbeiter wird es an beiden Tagen keine zusätzlichen Öffnungszeiten geben, heißt es in einer Pressemitteilung.