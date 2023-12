Doris Beger (Foto) ist neue Senior Trading Managerin für das deutsche Food- und Convenience-Geschäft von BP (ehemals British Petroleum). Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Zahl der Rewe To Go-Shops an Aral-Tankstellen auf rund 900 ausbauen.

In der neuen Funktion bei BP wird Begerfür den gesamten Geschäftsbereich einschließlich Category Management, die strategische Partnerschaft mit Rewe/Lekkerland für den Ausbau und die Weiterentwicklung von Rewe To Go Shops an Aral Tankstellen, Supply Chain, Pricing, Food Service, Trading Support, Offer Development und Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Doris Beger hat ihre neue Aufgabe bei BP am 1. Dezember 2023 angetreten. Sie bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich mit, darunter in führenden Unternehmen wie Rewe, Walmart, Galeria Kaufhof, Käfer Gruppe, Metro, Alnatura und Fresh Solutions.

Convenience ist einer der Wachstumsmotoren von BP, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Zahl der Rewe To Go-Shops an Aral-Tankstellen auf rund 900 ausbauen. Die Zusammenarbeit zwischen Aral und Rewe startete im Jahr 2014. In den Shops erhalten Kunden nicht nur Kaffeespezialitäten, Snacks und Getränke, sondern auch frische Lebensmittel wie Salat, Obst, Wraps, Desserts sowie kalte und warme Speisen.