Hanno Rieger (Foto, r.) tritt sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender der Rewe Dortmund an. Jens Krieger (Foto, l.) ergänzt das Führungsteam seit Dezember als Prokurist und neuer Geschäftsbereichsleiter Vertrieb.

Hanno Rieger tritt mit seiner Übernahme die Nachfolge von Andreas Schmidt an, der seinen Vertrag nicht verlängerte und das Unternehmen zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch verlässt. Rieger blickt auf eine langjährige Karriere im Lebensmittelhandel mit Stationen im In- und Ausland u.a. bei Migros und Lidl zurück. Im Jahr 2014 begann sein Weg bei Rewe als Regionschef der Region Südwest. Zuletzt war er fast sechs Jahre als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Region West tätig. Er sagt: „Mitten in einem der größten Ballungsräume Europas hat die Rewe Dortmund eine lange Handelstradition mit gestandenen Kaufleuten, spannenden Formaten im Filialbereich, einer Eigenproduktion sowie einem starken Theken-Servicebereich. Hier die Zukunft mitzugestalten ist toll“.

Seit Dezember führt Jens Krieger zudem als neuer Geschäftsbereichsleiter und Prokurist den Vertrieb. Damit folgte er auf Kai Nunheim, der mit Jahresbeginn zur Rewe Markt GmbH wechselt. Krieger ist seit 2009 bei der REewe Group tätig und war zuletzt als Geschäftsführer Penny Market Tschechien beschäftigt. Der Diplom-Kaufmann bringt seine langjährige Expertise als CEO der beiden Landesgesellschaften von Penny in Ungarn und Tschechien mit, ebenso wie die Kenntnis der Handelswettbewerber aus Geschäftsführertätigkeiten vor dem Eintritt in die Rewe Group.