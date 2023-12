Damit testet Rewe autonomes Einkaufen, bei dem eine Sensortechnologie des Unternehmens Trigo Vision den Kassenvorgang digital abwickelt. Trigo erstellt ein 3D-Modell eines Supermarktes, um die Umgebung und Bewegungen darin digital abzubilden. Dabei versichert Rewe: „Die von Kunden erfassten Bildaufnahmen werden datensparsam verarbeitet und dienen ausschließlich dazu, den kassenlosen Einkauf im Markt zu ermöglichen“.

Ein Konzept, dass sich laut Rewe bereits bewährt hat und in der Praxis durch eine zunehmend wachsende Beliebtheit bei Kunden äußere. Jana Sanktjohanser, Projektleiterin Rewe Pick&Go sagt: „Wir sehen aus dem bisherigen Testverlauf, dass Pick&Go sehr gut angenommen wird. Die Nutzungs- und Erkennungsraten liegen anhaltend auf einem sehr hohen Niveau. Wir sehen das als gute Ausgangsbasis, weitere Märkte zu planen und in den deutschlandweiten Test aufzunehmen”.

Demnach sollen zwei der neuen Märkte ohne Kassen in den kommenden Wochen in Hamburg öffnen. Darunter einer mit 1.200 Quadratmetern und damit der bisher größte Pick & Go Markt von Rewe. Eine dritte Testfiliale werde in Düsseldorf öffnen.

Bislang hat das Format zwei hybride Märkte in Köln und Berlin hervorgebracht sowie einen vollautonomen Markt in München. Um in den neuen Märkten einzukaufen, benötigt der Kunde die Rewe Pick&Go-App. Die genauen Standorte der neuen Märkte in Düsseldorf und Hamburg gab der Händler noch nicht bekannt.