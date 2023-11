Nachhaltigkeit

Seit Kurzem testet Rewe in elf Märkten Unverpackt-Stationen für Trockensortimentsartikel wie Reis, Nudeln und Cerealien. Kooperationspartner ist das Start-up Miwa aus Tschechien. Rewe ist nach eigenen Angaben der erste Einzelhändler in Deutschland, der die digitalen Stationen im Test ein.

Da die Unverpackt-Stationen zudem gleich zwei Mehrweg-Kreisläufe schließen, werde dem Nachhaltigkeitsgedanken besonders Rechnung getragen, hieß es weiter.

Den Auftakt machte der Rewe-Markt in Köln-Lövenich. Zehn weitere Märkte sind schrittweise bis Mitte November gefolgt. Die Test-Märkte liegen fast ausnahmslos im Rheinland. Der Vorteil für die Kunden liegt aus Sicht des Unternehmens im verpackungsfreien Einkauf und in der individuellen Portionierung der gewünschten Menge zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Alle nun zusätzlich unverpackt angebotenen Bio-Produkte seien seit Jahren beliebte und etablierte Sortimentsartikel in den Rewe-Märkten, hieß es. Bei dem auf sechs Monate je Markt befristeten Test sollen sowohl die Akzeptanz beim Kunden, die Umsetzbarkeit im Markt sowie die Wirtschaftlichkeit einer weiteren Verbreitung der Stationen geprüft werden.

Und so funktioniert es: Der Kunde kann entweder in der Unverpackt-Station bereitgestellte Mehrweg-Becher (Pfand 1,50 Euro, Inhalt 500ml) oder Mehrweg-Schalen (2,50 Euro, 1,2l) ausleihen oder sein eigenes bruchfestes Behältnis nutzen. Durch leichtes Drücken des Behälters gegen den Produktspender gelangt das zuvor am integrierten Bildschirm ausgewählte Produkt in den Behälter. Der Bildschirm zeigt die geschätzte Menge und den Preis des Produkts während der Abfüllung an. Das endgültige Gewicht und der genaue Preis werden angezeigt, sobald der Behälter auf die in der Station integrierte Waage gestellt wird. Abschließend druckt die Station das Preisetikett.