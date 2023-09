Baltes wird für die Bereiche Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, IT, Audit und Security bei Metro Deutschland verantwortlich sein. Er begann seine Karriere bei Metro 2014 als Associate im Bereich Merger & Acquisition und war vornehmlich in große Transaktions- und Transformationsprojekte involviert, wie beispielweise die Abspaltung der Ceconomy oder der Verkauf der Galleria Kaufhof-Gruppe. Weitere Stationen in seiner Konzern-Karriere waren unter anderem Positionen als Business Controlling Manager für Metro China in Shanghai und Value Creation Director für mehrere internationale Metro Gesellschaften. Seit 2020 besetzte er die Finanz-Geschäftsführungsposition bei Metro Bulgarien und verantwortete dort die Ressorts Controlling, Steuern, Rechnungswesen, Treasury, Logistik und IT. Vor seinem Start bei Metro hatte Baltes Erfahrungen in internationalen Finanz- und M&A-Beratungsunternehmen gesammelt.