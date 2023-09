Casanova bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Frozen Food-Bereich mit. Zuvor verantwortete er als Regional Business Director bei Froneri das Eiscreme-Geschäft in den Regionen Latein-Amerika, Iberia und Italien. Davor arbeitete er rund 20 Jahre für Nestlé und war hier in unterschiedlichen internationalen Positionen tätig.

In seiner neuen Position wird er gemeinsam mit Thomas Ludsteck, Norbert Reiter als Verantwortlicher für Deutschland sowie dem gesamten Management Team die strategische Neuausrichtung für Pizza in Europa als Joint Venture erarbeiten. Norbert Reiter wird, wie zuvor, für den deutschen Markt und das Geschäft in Deutschland verantwortlich sein.