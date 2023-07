Die ersten Rewe To Go-Shops an Aral-Tankstellen wurden 2014 eröffnet. Nun haben Aral und die für das Convenience-Geschäft zuständige Rewe-Tochter Lekkerland ihre Zusammenarbeit um fünf Jahre bis 2028 verlängert, wie die Unternehmen mitteilten.

Darüber hinaus wollen Aral und Rewe ihre Zusammenarbeit ausbauen. Die Zahl der Rewe To Go-Shops an Tankstellen der BP-Tochter soll noch in diesem Jahr von zuletzt rund 850 auf gut 900 wachsen, wie Aral-Chef Achim Bothe mitteilte.

Das Konzept werde bundesweit weiter ausgerollt, denn das Angebot an Snacks, Getränken und Lebensmitteln gewinne für den Mineralölkonzern weiter an Bedeutung, erklärt der für das Snack-Geschäft zuständige BP-Manager, Jo Hayward. „Im Zuge der Energie- und Mobilitätswende werden die Kundinnen und Kunden mehr Zeit an unseren Standorten verbringen, weil sie ihre E-Fahrzeuge aufladen.“ Dementsprechend wolle man dieses Angebot weiterentwickeln. Die Shops würden dem Unternehmen zufolge von Verbrauchern immer häufiger auch unabhängig vom Tanken zum Einkaufen genutzt.