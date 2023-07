Geklagt hatte ein Kunde, der flachgedrückte Dosen abgeben wollte und abgewiesen wurde. Im Laden wurde die Vermutung geäußert, der Verbraucher habe die Dosen schon einmal in einem Pfandautomaten abgegeben, weswegen sie so platt seien. Der Kunde beschwerte sich daraufhin bei der Verbraucherzentrale, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Diese klagte schließlich vor dem Landgericht Stuttgart und bekam Recht. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Das Pfand-Logo sei eindeutig erkennbar gewesen, daher müssten Supermärkte Dosen und Mehrweg-Flaschen auch zurücknehmen, wenn sie zerdrückt oder beschädigt sind. (OLG Stuttgart, Urteil vom 15.6.23, Az. 2 U 32/22)