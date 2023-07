Penny ist seit heute und bis einschließlich Sonntag mit zwei so genannten Mega-Stores auf dem „Parookaville“ vertreten, dem mit mehr als 300 DJs und zehn Bühnen größten Electronic-Music-Festival in Deutschland. Ort des Geschehens ist der Flughafen Weeze.

Neben dem 24 Stunden geöffneten, 2.400 Quadratmeter großen Penny-Festivalstore mit 20 Kassen und rund 450 Mitarbeitenden wird auch in diesem Jahr wieder ein zweiter, 1.800 Quadratmeter großer Festivalstore betrieben. Ihn führen rund 80 Penny-Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr. In beiden Stores steht das umfassende Penny-Sortiment bereit: Sie sollen sich erstmals durch Innendeko und Lichtkonzept in eine Disco verwandeln.

2022 gingen nach Unternehmensangaben über die Scanner-Kassen: 400.000 Dosen Bier, 130.000 Mineralwasserflaschen, 110.000 Dosen Cidre, 71.500 Brötchen, 71.200 Pizzen, 45.000 Tüten Eiswürfel, 34.000 Geflügelrollen und 12.000 Bananen. Wieder „mit von der Party“ sind die rund 50 freiwilligen Pfandsammler von „Zukunftsmusik“, die im vergangenen Jahr eine Pfand-Spendensumme von 60.000 Euro erzielten.