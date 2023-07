Demnächst sollen auch die Bezirke Nippes und Lindenthal angeschlossen werden. Bislang wurden in Köln Porz, Kalk und Mülheim beliefert, insgesamt nutzen hier nach Angaben des Unternehmens rund 9.000 Haushalte Picnic. Der Lieferdienst Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet und ist aktuell in 80 deutschen Städten verfügbar. Im linksrheinischen Köln stehen nach Angaben des Unternehmens 14.000 Haushalte auf der Warteliste. Am Standort in Ehrenfeld will Picnic 80 neue Arbeitsplätze schaffen und 45 Elektro-Vans einsetzen.