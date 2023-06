Alle Produkte von The Quality Group, wozu die Marken „ESN“ und „More Nutrition“ mit zum Beispiel Proteinpulver und andere Nahrungsergänzungsmittel für Sportler gehören, werden in Elmshorn bei Hamburg entwickelt und produziert. Metro Logistics übernimmt den Transport von Rohstoffen für die Produktionsstätte in Elmshorn. Darüber hinaus werden die Fertigwaren auch hier übernommen und für die Lagerung und Kommissionierung in den Metro Logistics Standort Bremen (siehe Foto) gebracht. Metro Logistics steuert zudem den deutschlandweiten Transport der ESN und MORE Nutrition-Produkte zu den Handelsfilialen, darunter zum Beispiel Märkte von Rossmann, Müller oder Kaufland. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist laut Unternehmensmitteilung geplant, dass sich die Menge der umgeschlagenen Ware am Standort Bremen im Verlauf der Zusammenarbeit mit The Quality Group weiter steigert.