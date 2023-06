Kein Produkt kauften die Galaxus-Kunden letzten Monat häufiger. Auf dem Weg an die Spitze haben die Windeln andere populäre Produkttypen wie USB-Kabel, Tinte oder Kopfhörer überholt. Einen Online-Boom gibt es auch bei Babykörperpflege-Artikeln, bei Feuchttüchern und bei Babynahrung. Ebenfalls stark zugelegt haben die Verkäufe von Babykörperpflege-Artikeln wie Nagelscheren, Kochsalzlösung für verstopfte Nasen, Fieberthermometer oder Kindersalben. Die Produktgruppe hat es mit einem Verkaufswachstum von 57 Prozent im Mai auf Rang 18 von 2148 geschafft. Es folgen Feuchttücher (Verkaufsrang 24, plus 21 Prozent) und Babynahrung (Rang 33, plus 42 Prozent).

Die LP hatte in ihrer Ausgabe 7 ab S. 66 vom Trend berichtet (Kinder, da geht richtig was …). Denn auch im stationären Handel versprechen Baby- und Kinderprodukte eine vergleichsweise gute Rendite. 13 Prozent der Bevölkerung Deutschlands sind Kinder.

Galaxus, 21 Jahre alt und im Heimatland Schweiz Platzhirsch, 3.000 Mitarbeiter, 2,5 Milliarden Euro Umsatz in Europa, startet 2018 in Deutschland, generierte hier 2021 102 Millionen Euro Umsatz. 2022, so die Prognose, die laut Unternehmen auch erfüllt werden wird, hat sich der Umsatz auf nahe 200 Millionen Euro fast verdopppelt. Lebensmittel sind im deutschen Angebot außer Nahrungsergänzungsmitteln noch kaum im Angebot, sie sollen aber hinzukommen. In der Schweiz verkauft der Onlinehändler Galaxus, in den 2012 die Migros mit 70 Prozent eingestiegen ist (30 Prozent gehören noch den Gründern), das komplette Lebensmittel-Angebot.