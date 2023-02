Speiseölversorgung Entwicklung trotz Ukraine-Kriegs stabil

Trotz des anhaltenden Konfliktes in der Ukraine hat sich die Versorgung mit Speiseölen und Eiweißfutter normalisiert. Darauf weist der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie (OVID) in Deutschland zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges am 24. Februar hin.