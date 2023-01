Kindernahrung Aldi Süd passt Kinderprodukte an WHO-Empfehlungen an

Bis Ende 2025 will Aldi Süd die Rezepturen seiner Kinderprodukte wie Getränke, Cerealien oder Joghurts an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anpassen. Das gab das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an, nachdem Lidl neue Maßnahmen zum Umgang mit Kinderprodukten mitgeteilt hat.