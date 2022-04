Dachser Food Logistics ist seit Anfang April mit einer eigenen Landesorganisation in Belgien vertreten. Angebotsschwerpunkt des neuen Standorts sind Transportlösungen Richtung Deutschland und dem restlichen Mitteleuropa sowie Italien.

Exportsendungen Dachser Food Logistics startet in Belgien

Von Tournai aus, einer Gemeinde nahe der französischen Grenze, wird zukünftig gezielt die belgische Lebensmittelindustrie angesprochen. Im Fokus stehen effiziente und zuverlässige Exportlösungen.

Dabei können über tägliche Verkehre 24-Stunden-Laufzeiten an Empfänger in Deutschland realisiert werden. Die direkte Anbindung an das European Food Network ermöglicht zudem die effiziente europaweite Zustellung mit festen Laufzeiten. 23 Netzwerkmitglieder sorgen für eine Abdeckung von insgesamt 34 europäischen Ländern.

„Wir sehen in Belgien ein enormes Potenzial“, sagt Alfred Miller, Managing Director, Dachser Food Logistics. „Mit unseren kurzen Laufzeiten, einem breiten Produktportfolio und Fokus auf hohe Qualität können wir mit dem Standort in Tournai der exportorientierten belgischen Lebensmittelindustrie ein neues, attraktives Angebot machen.“ Angesprochen wird dabei insbesondere die Süßwarenbranche, aber auch Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkerei- und Convenience-Produkten.