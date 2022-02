Ihre Vorerfahrung als Verkaufsleiterin, unterstreicht die in Duisburg ansässige Clark Europe, hat ihr ein fundiertes Wissen über Clarks Produktpalette verschafft. In ihrer neuen Position folgt sie auf Kevin Tims, der sich aus Altersgründen in den Ruhestand verabschiedet.

„Ich habe mir zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren auf dem Erfolg unserer Händler aufzubauen und das bestehende Clark Händlernetz zu erweitern“, betont Dunleavy. Dadurch könne sichergestellt werden, „dass wir auch nach dem Brexit den Verkauf von Clark-Produkten weiter vorantreiben und den Marktanteil weiter ausbauen können.“

Rolf Eiten, President und CEO der Clark Europe, begrüßt Dunleavy bei Clark und wünscht ihr „viel Erfolg beim Ausbau und bei der Planung und Koordination der Vertriebsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland“. Sie berichtet dabei direkt an Stefan Budweit, Director Sales & Marketing bei Clark Europe.