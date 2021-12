Mehr als 150 Unternehmen und Marken in Deutschland wollen ab heute für die Corona-Impfung werben. Mit dabei sind unter anderem Edeka und Lidl.

Überschrift der Kampagne, die sich die Berliner Werbeagentur Antoni ausgedacht hat, ist das auch von der Bundesregierung genutzte „#ZusammenGegenCorona“. Die Unternehmen sollen unter diesem Hashtag auf ihren Social-Media-Kanälen aber jeweils mit eigenen Slogans für die Impfung werben.

Teilweise handelt es sich dabei um Abwandlungen bekannter Werbeslogans der jeweiligen Marken, die so jeweils in einen Aufruf zum Impfen verwandelt werden. So variiert laut dem Branchenmagazin „Horizont“ der Discounter Netto seinen Slogan zur Aufforderung: „Dann geh doch zum Impfen!“

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Kampagne laut Mitteilung als „ein herausragendes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung und Eigeninitiative“.