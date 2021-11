Personalie Markus Tkotz neuer EHI-Präsident

Führungswechsel beim Handelsforschungsinstitut in Köln: Die Mitgliederversammlung des EHI Retail Institutes hat Markus Tkotz am Mittwoch einstimmig für drei Jahre zum Präsidenten gewählt. Tkotz ist seit 2011 Mitglied des EHI-Verwaltungsrates. Er beerbt Kurt Jox, der in den Ruhestand geht.