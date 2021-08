Der Lidl-Lieferant Vefo GmbH ruft die Produkte "Vemondo Veganer Mozzarelli, 100g" und "Vemondo Vegane Sticks Cheese-Style, 250g" zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das in den Produkten verwendete Johannisbrotkernmehl mit Ethylenoxid belastet sei.

Ethylenoxid ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte nicht verzehren, teilt der Discounter mit. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Betroffen sind ausschließlich die Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

Vemondo Veganer Mozzarelli, 100g; MHD: 20.08.2021

Vemondo Vegane Sticks Cheese-Style, 250g; MHDs: 07.01.2022, 07.03.2022, 06.05.2022