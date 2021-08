Hören Sie rein in Episode 15! Auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören.

Und los geht es mit dem Nutri-Score: Wie ist Ihre Position zum Nutri-Score? Nationale Reduktionsstrategie: Sinnvoll oder kritisch? Werbeverbote für Süßwaren, vor allem bei Kindern – ein Thema, das viele unterschreiben. Finden Sie das in Ordnung? Lieferkettengesetz: Menschenrechte, wer kann da etwas dagegen haben. Sie? Oder jemand, der wettbewerbsfähig bleiben will?

Der Bundestag hat den Gesetzesentwurf zu den UTP-Richtlinien verabschiedet. Braucht der Lebensmittelhandel bei der fortgeschrittenen Konzentration und Macht eine solche Richtlinie? Warum? Tierwohl – ein vergleichbares Thema. Jeder ist dafür. Was bedeutet der Aldi-Vorstoß für Sie als Unternehmer und/oder die Branche? Sollte die Ladenöffnung am Sonntag freigegeben werden? Wie stehen Sie generell zu vorgegebenen Ladenschlusszeiten? In Deutschland gibt es schon strikte Bestimmungen.

Björn Fromm war an verschiedenen Standorten in Europa und den USA tätig. Läuft es für Unternehmer im Ausland besser? Was sollte sich Deutschland abschauen? Durch Corona hat der Online-Verkauf auch bei Lebensmitteln zugenommen. Wie beurteilen Sie hier die weitere Entwicklung? Ein großes Problem für den LEH: Qualifiziertes Personal. Sind „unbemannte“ Läden die Lösung? Wenn Sie im Herbst den/ die neue/n Bundeswirtschaftsminister/in oder den/die neue Ernährungsminister/in treffen. Was ist die erste Frage, die Sie denen stellen?