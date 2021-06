Tarifrunde 2021 Erste Streiks im Handel

Nach der ergebnislosen ersten Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel hat Verdi zu ersten Warnstreiks in Ostdeutschland sowie in Niedersachsen aufgerufen. In der laufenden Tarifrunde liege von der Arbeitgeberseite noch kein Angebot vor, kritisierte die Gewerkschaft. Gefordert werden für die Beschäftigten unter anderem 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn und Gehalt, einen Mindeststundenlohn von 12,50 Euro und die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro.