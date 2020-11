Rewe Kranich: „Sicher gegen Corona“-Siegel

Die beiden Supermärkte von Rewe-Kaufmann Uwe Kranich (Foto mit Führungsteam) in Marburg und Wetter sind als erste Supermärkte in Deutschland mit dem TÜV-Qualitätssiegel „Sicher gegen Corona“ ausgezeichnet worden.

Damit erfüllen sie bestimmte Schutz- und Hygienemaßnahmen im Kampf gegen Covid-19. 100 Mitarbeiter und sechs Auszubildende kümmern sich an beiden Standorten darum, dass die Kunden sicher und zufrieden einkaufen können. Viel Arbeit und Zeit wurde in die Umsetzung der Hygienemaßnahmen investiert. Das ganze Rewe-Kranich-Team ist sehr stolz auf die Zertifizierung.

Das Hygienekonzept zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden umfasst mehr als 100 Seiten. In beiden Supermärkten wurden kostenlose Grippe-Impfungen für Mitarbeiter arrangiert, Hygieneinspektionen der Lüftungsanlagen durchgeführt, sämtliche häufig genutzten Berührungspunkte sowie die Einkaufswagen gegen Bakterien und Viren oberflächenversiegelt. Pionier unter den Supermärkten in Deutschland war die Rewe Kranich oHG auch beim Einbau von Plexiglasscheiben an den Kassen und in Nebenräumen, wie etwa dem Büro oder dem Aufenthaltsraum.