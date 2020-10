LP-Wettbewerb Käse-Stars 2020: Grandiose Thekenteams

Anzeige

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Der LP-Branchenwettbewerb Käse-Star hat drei Preisträger gekürt – dabei tagte die fachkundige Jury nicht live, sondern per Video. Und hier der Juryentscheid auf einen Blick: In der Kategorie der kleinen Märkte (mit einer Verkaufsfläche bis 1.500 m²) nimmt Edeka Albrecht den begehrten Pokal mit in den Markt nach Herxheim. Nominiert waren außerdem Edeka Bangemann, Weissach im Tal, und Rewe Altergott, Holzminden.

In der mittleren Kategorie (1.501 bis 3.000 m²) spricht die Jury den Pokal Edeka Honsel in Dorsten zu. Im Rennen um die Trophäe waren zudem das Rewe-Center in Heidelberg-Handschuhsheim und der Rewe-Markt in Bruchhausen-Vilsen.

Bei den großen Märkten machte das E-Center aus Waldshut-Tiengen das Rennen. In die Endausscheidung sind gekommen: Marktkauf Speicher in Halle (Westf.) und das Rewe-Center in Hamburg-Wandsbek.

Leider musste die feierliche Preisverleihung aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen ausfallen. Schade – wie gern hätten wir mit allen Nominierten und Preisträgern gefeiert!

Die Abstimmung hat online stattgefunden, insgesamt 18 Käse-Experten haben die Theken beurteilt. Was die Teams so gut und die Thekenarbeit so erfolgreich macht? Darüber berichten wir ausführlich in der LP-Ausgabe 20/20.

Die Filme der Nominierten und Preisträger können Sie sich hier anschauen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPfk3xisMmE1sF5-CxIsCS-DTyv8OHMwl