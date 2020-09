Supermarkt des Jahres 2020: Seien Sie online live dabei!

Die besten Supermärkte des Jahres werden am 30. September in Bonn gekürt. Zum ersten Mal kann jeder online live und kostenlos dabei sein.

Auf den Kongress „Menschen und Märkte“ sowie die Preisverleihung zum Supermarkt des Jahres 2020 verzichten? Das kam für die Organisatoren von Lebensmittel Praxis und Meine Familie & ich nicht in Frage. Schließlich haben die zwölf auserwählten Märkte, die die hochkräftig besetzte Jury noch vor dem Corona-Lockdown nominiert hat, Außergewöhnliches geleistet. Und das muss gewürdigt werden. So findet die Veranstaltung am 30. September zum ersten Mal in hybrider Form statt. Angemeldete Gäste dürfen im Kameha Grand Hotel in Bonn unter Wahrung aller Hygienevorschriften live dabei sein.

Alle anderen können die Vorträge und die Preisverleihung kostenlos unter www.supermarktdesjahres.de verfolgen, ohne sich registrieren zu müssen. Auf der Webseite ist das Programm einsehbar. Im Chat können die Online-Zuhörer während des Kongressteils den Referenten Fragen stellen, die auf der Bühne beantworten werden.

Wahlweise können Sie Kongress und Preisverleihung auch im Live-Stream auf folgenden Kanälen verfolgen:

- https://youtube.com/user/LebensmittelPraxis

- https://www.facebook.com/news.lebensmittelpraxis/

- https://www.instagram.com/lebensmittelpraxis/

Seien Sie dabei, wenn die Besten der Besten ausgezeichnet werden.